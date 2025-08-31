Sudán: siete muertos en un nuevo ataque durante el asedio a El Fasher (Sudán)

Madrid, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos siete personas han muerto y 71 más han resultado heridas en un bombardeo de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que llevan un año asediando la capital histórica de la castigada región de Darfur, El Fasher.

La Red de Médicos de Sudán ha informado de este balance de víctimas en El Fasher tras el bombardeo ocurrido en la tarde del sábado, según recoge el portal de noticias Sudan Ajbar.

La devastadora guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estalló en abril de 2023 y ha alimentado los históricos conflictos comunitarios en Darfur. Las FAR están a punto de hacerse con el control de los puntos neurálgicos de la región entera y su principal objetivo es completar la conquista de El Fasher.