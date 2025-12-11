Sudán.- Sudán del Sur confirma la muerte de siete militares en un ataque de Sudán contra un yacimiento en la frontera

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Sudán del Sur han confirmado la muerte de siete de sus militares en un ataque con dron ejecutado el martes por el Ejército de Sudán contra el mayor yacimiento petrolero del país, tomado en la víspera por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), si bien han descartado que las instalaciones sufrieran daños relevantes.

El director de la oficina del jefe del Ejército, Dominic Santo, ha afirmado que siete militares murieron en el ataque y que estaban en la zona como parte de un despliegue para garantizar la seguridad en el yacimiento, de importancia clave tanto para Jartum como para Yuba, según ha recogido la emisora sursudanesa Eye Radio.

Así, ha explicado que las fuerzas sudanesas se retiraron del lugar ante el avance de las RSF y tras un acuerdo tripartito para que el Ejército de Sudán del Sur se encargara de la protección de las instalaciones, al tiempo que ha criticado a Jartum por lanzar este ataque con drones contra la zona.

Santo ha hecho hincapié en que el ataque fue llevado a cabo por sorpresa. "Entramos en Heglig tras un acuerdo. Había una pequeña presencia de las RSF, pero se retiraron el 8 de diciembre. Es un hecho desafortunado, pero el resto de medidas serán adoptadas por la cúpula del Gobierno (sursudanés)", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo sursudanés, Ateny Wek Ateny, ha afirmado que el yacimiento no ha sufrido daños y que las operaciones continúan. "La producción petrolera continúa, y va bien. No hay informaciones sobre daños importantes que pudiera haber detenido la producción", ha explicado.

Ateny ha solicitado además a las partes en conflicto que garanticen que no hay combates en estas instalaciones. "Tienen que irse de los campos petroleros", ha recalcado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la calma a las poblaciones que residen en la zona fronteriza, asegurando que la situación de seguridad se encuentra bajo control.

Las RSF denunciaron el martes la muerte de "decenas" de personas en el ataque, antes de asegurar que las víctimas son "ingenieros y trabajadores del campo, líderes de la administración local y soldados de las fuerzas de protección y seguridad de Sudán del Sur y las RSF".

Además, subrayaron que el ataque "destruyó varias instalaciones vitales", algo negado por Yuba.

El campo petrolero es el principal centro de procesamiento de las exportaciones de petróleo de Sudán del Sur, que supone casi la totalidad de los ingresos de Yuba por exportaciones, dada su dependencia del mismo, por lo que está por ver la reacción de las autoridades sursudanesas a la toma del mismo por las RSF, que previamente habían lanzado ataques con drones contra el lugar, provocando una suspensión de operaciones en agosto.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.