Sudán.- Un grupo alineado con el Ejército acusa a las RSF de ejecutar a "más de 2000 civiles" tras la toma de El Fasher

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - Fuerza Conjunta de Protección de Darfur, alineada con las Fuerzas Armadas de Sudán, ha acusado este martes a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de ejecutar a "más de 2000 civiles desarmados" tras tomar durante el fin de semana la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte, tras más de 500 días de asedio para expulsar de la zona a las tropas gubernamentales.

El grupo ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que "la milicia terrorista de las RSF ha cometido crímenes atroces contra civiles inocentes en El Fasher", con "más 2000 civiles desarmados ejecutados entre el 26 y el 27 de octubre, la mayoría de ellos mujeres, niños y ancianos, ante la vista de todo el mundo, en una escena que debería sacudir a la humanidad".

Así, ha destacado que "condena en los términos más firmes los crímenes cometidos por la milicia terrorista de las RSF contra los civiles" y ha cargado contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros países que apoyan a los paramilitares por su "responsabilidad moral y legal" en "las violaciones que han ocurrido y están ocurriendo en El Fasher, que suponen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio".

"Pedimos a Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad, así como a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, que designen a la milicia como una organización terrorista y que lleven a los responsables ante la justicia internacional", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que sigue "comprometido" con "luchar bajo la cúpula de las Fuerzas Armadas sudanesas en defensa del pueblo sudanés".

Asimismo, la Fuerza Conjunta de Protección de Darfur ha trasladado a los familiares de las víctimas en El Fasher que "los responsables de crímenes internacionales graves no escaparán a su castigo".

"La justicia y la rendición de cuentas prevalecerán, sin importar el tiempo que sea necesario", ha reseñado, antes de expresar su deseo por "una aplastante victoria del valiente pueblo sudanés".

Este grupo fue creado en abril de 2023 por parte de antiguos grupos rebeldes y firmantes del histórico acuerdo de paz de 2020 --encabezados por la facción del Movimiento de Liberación de Sudán liderada por Minni Minawi (SLM-Minni Minawi), ahora gobernador de Darfur-- precisamente para hacer frente al cerco impuesto por las RSF contra la ciudad.

La toma de El Fasher por parte de los paramilitares, encabezados por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', ha estado acompañada de denuncias sobre ejecuciones y otras violaciones contra la población, lo que ha llevado al presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a expresar este mismo martes su "profunda preocupación por el aumento de la violencia y las informaciones sobre atrocidades en El Fasher tras su captura por parte de las RSF".

El presidente del organismo continental ha condenado "en los términos más firmes" las "graves violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario" en la capital de Darfur Norte, "incluidos supuestos crímenes de guerra y asesinatos de civiles por motivos étnicos", según un comunicado publicado por el bloque. En este sentido, ha recordado "a todas las partes" sus obligaciones en materia de Derecho Internacional a la hora de "proteger a los civiles". "Los responsables de estos atroces crímenes rendirán cuentas", ha prometido Youssouf, quien ha reclamado además "un cese inmediato de las hostilidades y la apertura de corredores humanitarios" para permitir la entrega de ayuda. El presidente de la Comisión de la UA ha hecho hincapié además en que "no puede haber una solución militar a la crisis en Sudán" y ha pedido "a todas las partes" que "participen en un diálogo y se comprometan con un proceso políticos pacífico e inclusivo", al tiempo que ha trasladado la "solidaridad" y "apoyo inquebrantable" a las aspiraciones de la población sobre "paz, unidad y democracia". LA NACION LA TOMA DE EL FASHER El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, confirmó el lunes que las tropas sudanesas se habían retirado de la capital de Darfur Norte, un día después de que el grupo paramilitar anunciara que habían conquistado esta ciudad, asediada durante un año y medio y sumida en una grave crisis humanitaria a causa de los constantes ataques de las RSF y los bloqueos a la entrada de ayuda. "Los líderes locales, incluido el Comité de Seguridad, estimaron que debían abandonar la ciudad debido a la destrucción sistemática y el asesinato de civiles. Decidieron irse y acordamos con ellos abandonar la ciudad e ir a un lugar seguro para proteger al resto de los ciudadanos y a la ciudad de la destrucción", explicó Al Burhan, quien aseguró que las tropas pueden "revertir" la situación y prometió recuperar el control de El Fasher. "Estamos decididos a vengar lo que le ha ocurrido a nuestro pueblo en El Fasher, los crímenes que se están cometiendo ahora en El Fasher y antes en todo Sudán, a la vista de todo el mundo. Estas violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de todas las normas internacionales, y nadie habla de ello ni rinde cuentas", apostilló. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "enérgicamente las informaciones de violaciones del Derecho Internacional humanitario" y de Derechos Humanos en El Fasher, "incluidos ataques indiscriminados y ataques contra civiles e infraestructuras civiles, así como violencia de género, ataques por motivos étnicos y malos tratos", según un comunicado publicado por su portavoz, Stéphane Dujarric.

“Durante más de dieciocho meses, El Fasher y las zonas circundantes en Darfur del Norte han sido un epicentro de sufrimiento, con cientos de miles de civiles atrapados por un asedio cada vez más estricto impuesto por las Fuerzas de Apoyo Rápido, y con la desnutrición, las enfermedades y la violencia cobrando vidas a diario”, ha afirmado Guterres, que ha alertado de la situación en la capital histórica de Darfur.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.