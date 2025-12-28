Sudán.- Una organización acusa a las RSF de matar a más de 200 personas "por motivos étnicos" en Darfur, Sudán

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

Una organización civil ha acusado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de matar a más de 200 personas "por motivos étnicos" en varias zonas de la región de Darfur Norte (oeste) durante los últimos días, en medio de las atrocidades perpetradas por el grupo al hilo de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

La Red de Doctores de Sudán ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que "más de 200 personas, incluidos niños y mujeres, fueron asesinadas por motivos étnicos por las RSF en las áreas de Ambro, Serba y Abú Qamra", antes de denunciar "una violación flagrante de todas las normas humanitarias e internacionales" por parte de los paramilitares.

Así, ha explicado que varios supervivientes que lograron cruzar la frontera con Chad han relatado los crímenes de las RSF y ha incidido en que estas acciones "han provocado un desplazamiento generalizado" hacia el país vecino, ya que "los civiles huyen de los ataques armados" por parte del grupo liderado por Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti'.

"Los desplazados y refugiados viven en condiciones humanitarias extremadamente duras, marcadas por una grave escasez de alimentos y agua potable, el colapso de los servicios de salud y la falta de vivienda adecuada", ha relatado el organismo, que ha alertado de que "estas condiciones suponen una grave amenaza para la vida de miles de personas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la continuación de estas violaciones obligará a miles de civiles más a buscar refugio en el Chad, lo que podría provocar el mayor éxodo de refugiados que esas zonas hayan presenciado jamás", antes de criticar "el silencio y la inacción internacional" ante la crisis.

La organización ha subrayado que esta postura internacional "equivale a una complicidad indirecta en estas tragedias humanitarias", por lo que ha pedido "un cese inmediato de los ataques para detener el desplazamiento a causa de estas matanzas en masa".

Por último, ha solicitado "un acceso humanitario seguro y sin restricciones para la entrega de ayuda humanitaria y médica", así como "apoyo urgente a los desplazados a nivel interno y a los refugiados", en medio de la intensificación de la ofensiva de las RSF en el oeste y el sur de Sudán.

Los paramilitares anunciaron esta semana la toma de otras dos localidades en Darfur Norte, en el marco de sus avances en la zona, representados en la toma a finales de octubre de la capital regional, El Fasher, donde el grupo perpetró atrocidades como ejecuciones, secuestros y violaciones.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.