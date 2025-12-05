Sudán.- UNICEF condena firmemente la muerte de más de 10 niños en un ataque de las RSF contra una guardería en Sudán

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press)

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha condenado firmemente este viernes la muerte de más de diez niños en un ataque con drones achacado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra una guardería en la ciudad de Ghadir, en la región de Kordofán Sur, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el grupo y el Ejército de Sudán.

"Matar a niños en su escuela es una violación atroz de los derechos de la infancia", ha declarado el representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Yett. "Los niños y niñas nunca deben pagar el precio de los conflictos. UNICEF insta a todas las partes a que pongan fin de inmediato a estos ataques y permitan el acceso seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a quienes la necesitan desesperadamente", ha agregado.

El organismo ha apuntado que las informaciones indican que más de diez niños de entre cinco y siete años murieron en el ataque y ha resaltado que el asesinato y mutilación de niños, así como los ataques contra escuelas y hospitales, constituyen "graves violaciones" de los derechos de la infancia.

Así, ha resaltado que estos ataques tienen lugar en medio del "grave deterioro" de la situación en Kordofán desde principios de noviembre ante las ofensivas de las RSF y la respuesta del Ejército, que han causado desplazamientos masivos y el ahondamiento de la crisis humanitaria, con civiles atrapados en zonas en las que el acceso humanitario es muy limitado.

De hecho, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó el jueves sobre la posibilidad de una nueva "oleada de atrocidades" en Sudán ante el repunte de los combates en la región de Kordofán y pidió evitar "otro El Fasher", en referencia a las atrocidades perpetradas por las RSF en la capital de Darfur Norte tras hacerse con su control a finales de octubre.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.