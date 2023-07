Sudaneses animan a dar comida para sobrevivir en medio del conflicto

Un grupo de sudaneses alentó este domingo a hacer donaciones de comida para garantizar la supervivencia, en medio de una grave crisis humanitaria desatada por más de tres meses de guerra por el poder entre el ejército y los paramilitares.

A causa de los combates, en particular en la capital, Jartum, millones de personas están bloqueadas en sus casas.

Muchos se han quedado también sin agua corriente, en la parte norte de la capital. Según cuentan los vecinos, tienen electricidad sólo a ratos y les queda muy poca comida.

Para tratar de ayudar, un comité de barrio de Jartum lanzó este domingo un "llamado urgente" a la población. "Tenemos que ayudarnos mutuamente, donen comida y dinero a quienes están alrededor", escribió el comité de al Danaqla.

Abbas Mohammed Babiker, un habitante de Jartum Norte, cuenta a AFP que su familia está comiendo ahora una sola vez al día. "Y apenas nos queda para aguantar dos días".

"Con los combates, no hay mercado, y de todos modos no tenemos dinero", apunta otro habitante, Essam Abbas. En el caso de los funcionarios, los sueldos no se han pagado desde el mes de marzo.

La semana pasada, el violonista Jaled Senhuri, una conocida figura del panorama musical de Jartum, "murió de hambre" en Omdurman, la ciudad situada frente a la capital, porque ya no podía salir de casa para aprovisionarse, indicaron varios de sus amigos en Facebook.

Desde el 15 de abril, los ataques aéreos del ejército, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, y los disparos de artillería y de drones de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del general Mohamed Hamdan Daglo han causado al menos 3.900 muertos, según un nuevo balance de la ONG Acled.

La contienda ha dejado también por el momento 3,3 millones de desplazados y refugiados.

Antes de la guerra, un sudanés de cada tres sufría hambre. Actualmente, más de la mitad de los 48 millones de sudaneses necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, pero las oenegés y la ONU dicen haberse visto privadas de acceso.

bur/bfi/avl/mb

AFP