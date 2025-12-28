Suecia.- Al menos dos fallecidos y más de 40.000 personas sin electricidad en Suecia por un temporal de frío y nieve

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - La tormenta 'Johanes', que azota a los países nórdicos --Noruega, Suecia y Finlandia--, ha dejado por el momento dos fallecidos y más de 40.000 personas sin suministro eléctrico en el país sueco, mientras se espera que continúe provocando nieve, frío y viento durante el domingo. Un hombre de 50 años ha perdido la vida en la ciudad de Sandviken después de que el tronco de un árbol cayera sobre él y otro hombre de unos 60 años también ha muerto mientras realizaba tareas de limpieza y tala de árboles. La caída de árboles ha provocado múltiples incidentes a lo largo del país nórdico. En varias carreteras el tráfico se ha visto interrumpido, provocando largas colas, según ha informado el diario 'Dagens Nyheter'. Las autoridades suecas han estado trabajando toda la jornada del sábado para facilitar el paso de vehículos y han instado a los ciudadanos a no salir de casa hasta que pase el temporal. Solo en el centro de Suecia alrededor de 1.000 árboles han sido derribados por el viento y la nieve. Las fuertes rachas de viento también han provocado que varias infraestructuras hayan volado por los aires, como el techo de un hotel en la localidad de Sundvall. Una persona ha tenido que ser trasladada al hospital después de que un techo metálico lo dejara atrapado.