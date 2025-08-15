Suecia: Al menos dos heridos por un tiroteo atribuido a un ajuste de cuentas en una mezquita en el sur de Suecia
Suecia. Al menos dos heridos por un tiroteo atribuido a un ajuste de cuentas en una mezquita en...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos dos personas han resultado heridas este viernes en el sur de Suecia por un tiroteo ocurrido en una mezquita de la localidad de Orebro, según ha confirmado la Policía local, que de momento entiende el incidente como un ajuste de cuentas entre bandas criminales, desvinculado de la importancia religiosa del lugar.
El primer aviso del incidente ha ocurrido en torno a las 13.45 y ha motivado el despliegue en el lugar de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, según ha informado la Policía de Orebro en su cuenta de la red social X.
"Dos personas han resultado heridas en relación con el tiroteo y se cree que el incidente está relacionado con una red criminal.
La policía ha abierto una investigación preliminar por intento de asesinato", ha hecho saber la Policía.
Otras noticias de Tiroteo
- 1
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 2
Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix
- 3
Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia
- 4
Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión