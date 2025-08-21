Suecia albergará una sede logística de la OTAN

El Gobierno sueco anunció el jueves que albergará una sede logística de la OTAN en la ciudad de Enkoping, al noroeste de Estocolmo, que coordinará el transporte de tropas en el norte de Europa.

El Gobierno afirmó haber dado instrucciones a las "Fuerzas Armadas suecas para que ofrezcan a la OTAN la oportunidad de abrir una sede logística en Suecia".

Suecia es miembro de la OTAN desde marzo de 2024.

"La presencia de la OTAN en Suecia refuerza nuestra seguridad y capacidad de disuasión. Este centro logístico apoya la defensa del flanco norte de la OTAN", indicó el ministro de Defensa, Pal Jonson, en un comunicado.

Según el Gobierno, la base logística contaría con aproximadamente 70 efectivos en tiempo de paz.

"En estado de alerta máxima, y en definitiva, en tiempo de guerra, la sede podría ampliarse a 160 personas", añadió.

El ejército recibió el encargo de preparar todo lo que sea necesario para que la base esté "operativa a finales de 2027".

Jonson declaró a la radio pública SVT que las operaciones del centro "implicarían el transporte de diversos suministros como combustible, municiones y repuestos".

"El objetivo es poder transportar grandes cantidades de equipos y personal dentro del territorio sueco", añadió.

El país nórdico puso fin a dos siglos de no alineación militar y solicitó su ingreso a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania, convirtiéndose en su miembro número 32 en 2024.