Suecia cita a Amazon y otras plataformas por vender muñecas sexuales de aspecto infantil

El gobierno sueco anunció el miércoles haber convocado a Amazon y a varias plataformas de comercio electrónico a una reunión por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en sus sitios internet.

La organización sueca de derechos de la infancia ChildX presentó el lunes una denuncia policial contra Amazon —incluidas todas sus filiales nacionales— y contra otros dos portales que venden las muñecas en Suecia, alegando que estas ventas podrían violar las leyes sobre explotación sexual infantil.

ChildX advirtió que la venta de este tipo de productos en mercados globales corre el riesgo de normalizar el abuso sexual infantil y de aumentar la demanda de material explotador.

La ministra sueca de Servicios Sociales, Camilla Waltersson Grönvall, convocó para el 28 de noviembre una reunión con representantes de las plataformas de comercio electrónico, organizaciones de protección infantil y otras autoridades para analizar cómo frenar este problema.

"Debemos explorar colectivamente las posibilidades de detener la existencia de estas muñecas", declaró la ministra en un comunicado.

Amazon confirmó a AFP que asistirá a la reunión y aseguró haber retirado los productos señalados.

"Tenemos políticas estrictas en el segmento de productos para adultos y siempre hemos prohibido estrictamente la pornografía infantil", afirmó un portavoz de la empresa.

ChildX exigió a Amazon asumir una mayor responsabilidad sobre los artículos vendidos en su plataforma.

"Al retirar los anuncios, Amazon reconoce que existe un problema y que hay graves deficiencias", afirmó Ida Östensson, secretaria general de la organización. "Ya fueron criticados en 2018, pero las muñecas volvieron a ponerse a la venta tres días después. Exigimos que asuman su responsabilidad", añadió.

Según la legislación sueca la distribución y posesión de imágenes de abuso sexual infantil es ilegal, al igual que la posesión de muñecas sexuales con aspecto infantil. Para ChildX la venta de dichas muñecas también debería ser ilegal, aunque nunca se juzgó un caso de este tipo en los tribunales.

La controversia internacional por estos productos va en aumento. La plataforma china Shein prohibió recientemente su venta tras las amenazas de Francia de vetar a la empresa en el país por permitir su comercialización.

