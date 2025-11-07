Suecia confirma planes de entregar más de un centenar de cazas Gripen a Ucrania "en plazo solicitado" por Kiev

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press)

Las autoridades de Suecia han confirmado los planes para entregar cazas Gripen de fabricación sueca a Ucrania "en el plazo solicitado" por Kiev, siguiendo el acuerdo sellado por el primer ministro, Ulf Kristersson, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reciente visita de éste al país nórdico.

"Podemos confirmar que es viable entregar el Gripen E en el plazo solicitado por Ucrania, incluida la formación de pilotos y técnicos. Estamos creando un grupo de trabajo conjunto para llevar esto adelante, en el que colaborarán nuestras fuerzas aéreas e industrias", ha señalado el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, en declaraciones tras un encuentro con su homólogo ucraniano, Denis Shmigal, en Estocolmo en el que ambos países han sellado una alianza en materia de desarrollo tecnológico militar.

De esta forma, el país nórdico confirma los planes acordados en la reunión con Zelenski de finales de octubre en el que Suecia y Ucrania sellaron un principio de acuerdo para la venta de más de un centenar de cazas de combate Gripen al Ejército ucraniano.

Este acuerdo contempla la entrega de hasta 150 aeronaves fabricados por la compañía aeroespacial Saab, por lo que Suecia se convertirá en el principal proveedor de las Fuerzas Aéreas Ucranianas. Aunque Kristersson señaló que el acuerdo se puede completar en el plazo de tres años, de lado ucraniano esperan poder contar con los primeros cazas para los primeros meses de 2026.

En la nueva firma entre los titulares de Defensa, Suecia y Ucrania se comprometen a profundizar la cooperación en innovación en defensa y los ecosistemas industriales. Esta intención se traducirá con el establecimiento de un Centro de Innovación en Defensa Sueco-Ucraniano en territorio de Ucrania.

Este 'hub' de innovación conectará múltiples actores del ámbito de la innovación en defensa, con la vista en que facilite el intercambio de soluciones innovadoras y experiencias.

El documento suscrito reconoce además la necesidad de ampliar la producción y de construir sistemas de producción resilientes y adaptables para material de defensa, y propone explorar proyectos conjuntos entre el sector de la defensa ucraniano y el sueco.