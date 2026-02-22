Suecia consigue su cuarto oro olímpico en curling femenino

Suecia se llevó la medalla de oro en el torneo olímpico femenino de curling al derrotar 6-5 a Suiza en la final, este domingo en Cortina d'Ampezzo

Es el cuarto título que las suecas consiguen en esta prueba, después de colgarse oros en tres ediciones (2006, 2010, 2018)

En la anterior cita, Pekín 2022, Suecia solo pudo ser bronce al caer en semifinales ante Gran Bretaña, la posterior campeona

Suecia había acabado líder la fase preliminar (siete victorias, dos derrotas), pero en la final Suiza le puso en serios problemas

Las helvéticas llegaron a igualar 5-5 en la novena y penúltima manga, pero Suecia consiguió el punto decisivo en la décima

Este título femenino viene a compensar la desilusión vivida en la prueba masculina, donde la selección sueca, campeona en Pekín 2022, fue eliminada en Milán-Cortina en la fase de grupos

La medalla de bronce del curling femenino de estos Juegos fue para Canadá

La prueba masculina se decidió el sábado, con la victoria de Canadá en la final sobre Gran Bretaña

Los canadienses, que durante este torneo fueron acusados de hacer trampas en un tenso duelo contra Suecia, sumaron su cuarto oro histórico en el curling masculino, después de 2006, 2010 y 2014