Suecia contacta con Israel tras la interceptación de la flotilla, en la que participaba Greta Thunberg

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Suecia han asegurado este jueves que están en contacto directo con el Gobierno israelí después de que las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, en una de las cuales iba la activista Greta Thunberg, fueran interceptadas por el Ejército israelí cuando se dirigían a la Franja de Gaza para sortear el bloqueo y entregar ayuda humanitaria.

La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, ha indicado en un comunicado que Estocolmo "se encuentra siguiendo de cerca esta situación", especialmente en lo referente a los activistas suecos que iban a bordo de los barcos.

Asimismo, ha aclarado que la Embajada de Suecia se está encargando de estas comunicaciones, tal y como están haciendo "otros países cuyos ciudadanos también eran tripulantes de la flotilla".

"En caso de que necesiten ayuda consular, estamos dispuestos a dársela", ha asegurado.

"El Ministerio de Exteriores de Suecia está analizando la situación para ver cuál es la mejor manera de prestar ayuda a los ciudadanos suecos para resolver la situación en la que se encuentran", ha apuntado.

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.200 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.