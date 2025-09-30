Suecia: Daniel Ek asumirá la presidencia de Spotify y dejará de ser CEO en favor de Gustav Söderström y Alex Norström

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La plataforma de música en 'streaming' Spotify ha comunicado este martes que el consejero delegado, Daniel Ek, abandonará el cargo para asumir la presidencia ejecutiva de la multinacional sueca a partir del 1 de enero, al tiempo que Gustav Söderström y Alex Norström serán los nuevos co-CEOs.

Ek renunciará en favor de Söderström, copresidente y jefe tecnológico y de productos, y de Norström, copresidente y responsable comercial. Ambos responderán directamente ante Ek y entrarán en el consejo de administración.

Spotify ha indicado en una nota de prensa que Ek asumirá las responsabilidades propias del presidente de una compañía europea, al encargarse de la asignación de capital, trazar la estrategia a largo plazo y proporcionar apoyo y guía al equipo directivo.

"En los últimos años he delegado gran parte de la gestión diaria y la dirección estratégica de Spotify a Alex y Gustav, quienes han dado forma a la empresa desde nuestros inicios y ahora están más que preparados para guiarnos en nuestra siguiente fase. Este cambio, simplemente, adapta los cargos a la forma en que ya operamos", ha afirmado Ek.

"Aunque aportamos diferentes experiencias y perspectivas al puesto de consejero delegado, ambos tenemos una gran predisposición a la acción y estamos deseando empezar sabiendo que contaremos con la plena colaboración y el apoyo continuo de Daniel", han asegurado conjuntamente Söderström y Norström.