Suecia denuncia un aumento gradual de las interferencias en los servicios de GPS desde 2023

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Suecia han denunciado este jueves que se ha detectado un aumento gradual de las interferencias en los servicios de navegación GPS desde 2023, especialmente en la zona del mar Báltico, tras el incidente registrado en el avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Agencia de Transporte de Suecia ha detallado que en 2025 se han producido más de 700 interferencias de este tipo, frente a las casi 500 del año anterior. En 2023 la cifra ascendía a apenas 55, según las estadísticas recopiladas por la agencia, dependiente del Ministerio de Economía.

"Esto es grave y representa un riesgo para la seguridad de la aviación civil, sobre todo considerando la magnitud, duración y naturaleza de las interrupciones", ha afirmado un responsable de la Agencia, Andreas Holmgren, agregando que las interferencias han aumentado no solo a nivel geográfico sino también en alcance.

La Agencia de Transporte ha señalado que estas perturbaciones se producen "casi a diario" --por lo que esto afecta a la "fiabilidad" de los sistemas satelitales-- y que este tipo de incidentes "son contrarios a las disposiciones del Convenio de Chicago" sobre aviación firmado en 1944.

"El origen de las interferencias se ha rastreado hasta territorio ruso", según ha resaltado la Agencia en un comunicado en el que ha confirmado que ha empezado a dialogar con distintas organizaciones dentro del sector de la aviación para tomar "medidas adicionales" de seguridad.

La Comisión Europea ha avanzado planes para reforzar la protección de los servicios de navegación GPS después de que el avión en el que viajaba la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, fuese blanco de una supuesta interferencia rusa el pasado domingo cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Plovdiv, en el sur de Bulgaria.

Rusia ha negado cualquier implicación de Moscú en un supuesto sabotaje a los servicios de navegación GPS, mientras que el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zheliazkov, ha asegurado que la aeronave de Von der Leyen no fue objetivo de ningún ciberataque o ataque híbrido, ya que este tipo de interferencias ocurren "todos los días".