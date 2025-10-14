Suecia despide al entrenador Tomasson con el equipo en crisis

El entrenador de Suecia, Jon Dahl Tomasson, fue despedido el martes tras una lamentable campaña de clasificación para la Copa del Mundo en la que no logró sacar lo mejor de un equipo lleno de estrellas que juegan en los principales clubes de Europa.

Tomasson, exdelantero de Dinamarca y que contratado el año pasado como el primer entrenador nacido fuera de Suecia, no sobrevivió a una humillante derrota en casa por 1-0 ante Kosovo que dejó a los suecos en el último lugar de su grupo de clasificación para la Copa del Mundo con un punto en cuatro partidos.

Alexander Isak, quien recientemente se unió al Liverpool como el jugador más caro de la historia del fútbol inglés, lo calificó como una “situación de crisis”. El delantero Viktor Gyökeres, quien recientemente se unió al Arsenal, líder de la Liga Premier, lo resumió como un “fiasco”.

Simon Åström, jefe de la Asociación Sueca de Fútbol, fue menos dramático, simplemente diciendo que “la decisión tomada por la junta de la asociación se basa en el hecho de que el equipo nacional masculino no ha entregado los resultados que esperábamos”.

“Aún hay una posibilidad de llegar a los playoffs de la Copa del Mundo en marzo, y es nuestra responsabilidad asegurar que tengamos las mejores condiciones posibles para llegar a las finales de la Copa del Mundo", añadió.

Situación de Suecia

Suecia tiene pocas posibilidades de asegurar un lugar en los playoffs al terminar en segundo lugar en un grupo encabezado por Suiza. Kosovo, que venció a Suecia de ida y vuelta, tiene siete puntos, seis más que Suecia con dos partidos de clasificación restantes.

Sin embargo, Suecia está preparada para entrar en los playoffs en virtud de haber ganado su grupo de la Liga de Naciones el año pasado, aunque después de caer al tercero de los cuatro niveles del fútbol europeo.

Entrar por esa ruta probablemente significaría un camino más difícil en los playoffs.

Equipo de estrellas

Suecia terminó el partido contra Kosovo el lunes con un equipo que contaba con las estrellas Isak y Gyökeres al frente, además de Anthony Elanga del Newcastle y Roony Bardghji del Barcelona.

Otros jugadores de renombre en el equipo de Suecia contra Kosovo fueron el centrocampista Lucas Bergvall del Tottenham y Victor Lindelof, quien solía jugar para el Manchester United y ahora estaba en el Aston Villa.

Tomasson, quien anotó 52 goles para su país y ganó la Liga de Campeones con el AC Milan, fue ampliamente criticado por no establecer una identidad ofensiva clara con los jugadores a su disposición durante los 18 partidos que estuvo a cargo desde que se convirtió en entrenador de Suecia en febrero de 2024.

“Hemos olvidado totalmente cómo marcar goles”, dijo Tomasson después de la derrota ante Kosovo “y no sé por qué”.

‘Un fiasco’

Suecia comenzó concediendo un gol en el minuto 90 para empatar 2-2 con Eslovenia en el primer juego de la eliminatoria y luego perdió dos veces ante Kosovo, además de una derrota en casa ante Suiza.

“Es un poco una situación de crisis”, dijo Isak en comentarios posteriores al partido reportados por Expressen. “No sé qué vamos a hacer. Es una pena. Ha habido un desarrollo negativo esta primavera y desde que comenzaron las clasificatorias para la Copa del Mundo”.

“Está claro que es un fiasco”, le expresó Gyökeres a Viaplay.

