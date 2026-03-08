Suecia detiene a un miembro de la tripulación de un "barco fantasma" ruso

Suecia detuvo a un miembro de la tripulación de un "barco fantasma" ruso que abordó el viernes frente a sus costas, sospechoso de transportar cereales ucranianos robados, afirmó la guardia costera el domingo.

El barco Caffa, de 96 metros de largo, se dirigía a San Petersburgo, en Rusia, cuando la policía armada sueca lo abordó el viernes al sur de la ciudad de Trelleborg.

La Guardia costera sueca dijo que el barco está incluido en la lista de sancionados en Ucrania y viajaba con un bandera de Guinea registrada de manera falsa.

La embajada rusa en Estocolmo dijo que 10 de los 11 miembros de la tripulación son rusos.

"Los hallazgos realizados condujeron a la detención de un miembro de la tripulación que fue llevado a tierra" dijo la Guardia costera en comunicado.

"La persona es sospechosa de violaciones del código marítimo y la ley de seguridad, así como uso de documento falsificado, lo que es un delito agravado", agregó.

La guardia costera sigue investigando a bordo del barco.

La "flota fantasma" consiste en embarcaciones usadas para evitar las sanciones occidentales.

Por lo regular son barcos viejos y vetustos, sin seguro apropiado y opacidad en la propiedad.

La agencia sueca de transporte realizará una inspección para determinar si el barco está en buenas condiciones para navegar y si proseguir su viaje.