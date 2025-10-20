Suecia elige al inglés Graham Potter como nuevo seleccionador de fútbol

El inglés Graham Potter fue nombrado nuevo seleccionador sueco de fútbol, menos de una semana después del cese del danés Jon Dahl Tomasson como consecuencia de los malos resultados, anunció este lunes la federación sueca.

Tomasson fue cesado el 14 de octubre, al día siguiente de la derrota de Suecia contra Kosovo (1-0), la tercera consecutiva para el combinado escandinavo, que está protagonizando una clasificación mundialista desastrosa.

Pese a contar en ataque con dos de los mejores delanteros de la Premier League, Viktor Gyokeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool), Suecia ha sido incapaz de marcar en los últimos tres partidos y ocupa la última plaza de su grupo de clasificación, con un solo punto, una ínfima posibilidad de acabar segundo de su grupo y tener acceso al repechaje en marzo.

El contrato de Potter prevé los dos partidos restantes de la fase de clasificación, contra Suiza y Eslovenia en noviembre, así como un eventual repechaje en marzo. Será renovado automáticamente en caso de clasificación para el Mundial, anunció la federación sueca.

Potter, de 50 años, dirigió al equipo sueco del Östersunds FK entre 2011 y 2018, antes de dar el salto a la Premier League para entrenar a Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea y West Ham.

