Suecia envía sistemas antidrón y radares a Dinamarca para contribuir a la seguridad de la cumbre

COPENHAGUE, 29 sep (Reuters) -

Suecia apoyará a Dinamarca con medios militares antidrones en relación con las cumbres que se celebran esta semana en Copenhague, después de que la semana pasada los avistamientos de drones obligaran a Dinamarca a cerrar varios aeropuertos, declaró el lunes el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Dinamarca acogerá el miércoles a los líderes de la UE, a los que seguirá el jueves una cumbre de los 47 miembros de la Comunidad Política Europea, y ya ha comunicado que ha reforzado la seguridad en torno a los actos tras las incursiones de drones.

Kristersson dijo en una publicación en la red social X que Suecia enviará sistemas Counter UAS y que su país por separado el domingo también había enviado "un puñado" de sistemas de radar a Dinamarca.

Dinamarca ordenó el domingo la prohibición de los vuelos de drones civiles, después de que se observaran drones en varias instalaciones militares durante la noche. (Información de Louise Breusch Rasmussen; edición de Terje Solsvik; editado en español por Irene Martínez)

