Suecia, Francia y Alemania refuerzan la seguridad en las cumbres europeas de Dinamarca

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autores)

Por Louise Rasmussen y Soren Jeppesen

COPENHAGUE, 29 sep (Reuters) -

Francia, Alemania y Suecia dijeron el lunes que enviarán personal militar y sistemas antidrones a Dinamarca para reforzar la seguridad en las cumbres europeas de esta semana en Copenhague, tras varios avistamientos de drones que obligaron al país a cerrar varios aeropuertos.

Dinamarca acogerá el miércoles a los líderes de la Unión Europea y el jueves a los 47 miembros de la Comunidad Política Europea. El país indicó que reforzó la seguridad en torno a los actos tras los avistamientos de drones.

Los drones interrumpieron el tráfico aéreo en seis aeropuertos daneses la semana pasada, incluido el de Copenhague, el más transitado de la región nórdica, en lo que la primera ministra Mette Frederiksen calificó como un ataque híbrido contra su país.

Dinamarca se ha abstenido de decir de forma definitiva quién cree que es el responsable, pero Frederiksen sugirió que podría ser Moscú, calificando a Rusia como el principal "país que representa una amenaza para la seguridad europea". El Kremlin niega su implicación.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo en una publicación en la red social X que su país enviará sistemas antidrones Counter UAS y que ya mandó el domingo "un puñado" de sistemas de radar a Dinamarca.

Asimismo, la policía sueca afirmó que enviará una fuerza importante a Copenhague a petición de Dinamarca, y que también participarán agentes del orden noruegos.

Francia anunció el envío de un helicóptero militar Fennec, así como un equipo de 35 personas que se encargará de aspectos de la lucha contra los drones.

Alemania desplegará unos 40 soldados en Copenhague para ayudar en las tareas de detección, identificación y defensa contra drones, según informó el lunes un portavoz del gobierno de Berlín en una sesión informativa. La operación durará hasta el 7 de octubre y los soldados llevarán consigo el equipo adecuado, señaló.

(Reporte adicional de Andreas Rinke en Berlín; editado en español por Irene Martínez y Carlos Serrano)