Suecia: Homicidio del premier Palme, 40 años después suecos piden la verdad

Mañana por la mañana se celebrará una manifestación en el centro de Estocolmo para pedir la apertura de una "Comisión por la verdad" que esclarezca lo ocurrido la noche del 28 de febrero de 1986 y cure una de las heridas aún abiertas que aqueja a la sociedad sueca.

"Nuestro objetivo no es identificar pistas individuales, sino pedir instrucciones a una Comisión por la verdad que pueda arrojar luz sobre todo el caso", declaró Per Janse, periodista jubilado que cubrió el caso a lo largo de los años y uno de los organizadores de la manifestación.

"Han pasado cuarenta años y volvemos al punto de partida después de gastar alrededor de mil millones de coronas suecas del dinero de los contribuyentes para investigar este caso".

La averiguación policial duró 34 años y cuenta con documentación que abarca 250 metros de estanterías. En 2020, los investigadores identificaron a un posible autor, ya fallecido, que habría actuado como un lobo solitario. La teoría fue fuertemente criticada y posteriormente fue archivada en diciembre de 2025 tras una revisión. Pese a ello, la indagación policial no fue reabierta y aún no se sabe quién le disparó, si fue acción de un particular o si hubo un instigador y mucho menos el móvil.

"La peculiaridad de una Comisión por la verdad es que puede interrogar a los testigos bajo juramento y acceder a archivos anteriormente secretos", subrayó Janse, entrevistado por Ansa, que se dice perplejo por la falta de respuestas, algunas de las cuales podrían provenir del acceso a material de SAPO, la inteligencia sueca.

Después de la manifestación, se pedirá al gobierno y a los parlamentarios suecos que den vida a una Comisión por la verdad.

