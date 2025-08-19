Suecia: Iglesia histórica trasladada por carretera en Suecia

De hecho, todo el centro de Kiruna será trasladado unos kilómetros.

Todo esto para permitir la expansión de la mayor mina subterránea de hierro de Europa, de la compañía minera sueca LKAB, de propiedad del Estado, que domina la región, cuyas excavaciones cada vez más profundas a lo largo de los años han debilitado el terreno, aumentando el riesgo de colapso en algunas áreas.

La Kiruna Kyrka, imponente iglesia luterana de 1912, de un peso de 672 toneladas, llena de obras de arte, se transporta entera, incluidas las ventanas, durante cinco kilómetros en remolques de plataforma controlados a distancia, avanzando a paso de hombre a un ritmo de medio kilómetro por hora durante dos días, hacia la nueva ciudad de Kiruna.

La compleja y costosa operación logística comenzó tras la bendición del obispo Asa Nystrom.

Uno de los momentos más difíciles del viaje meticulosamente coreografiado fue la salida, dijeron los funcionarios, con el convoy de 1200 toneladas y 220 ruedas que tuvo que hacer una curva y descender por una ligera pendiente para alcanzar la carretera principal. En preparación, el terreno alrededor de la iglesia había sido excavado, permitiendo colocar grandes vigas amarillas por debajo y elevar el edificio.

La iniciativa suscitó un gran interés, con más de 10.000 personas previstas en las calles de la localidad de 18.000 habitantes.

El rey Carlos XVI Gustavo debería haber participado en las festividades en Kiruna y la televisión sueca estaba transmitiendo todo el viaje en directo, una nueva versión de la tendencia de "slow TV", con 30 cámaras a lo largo del recorrido.

El proceso de traslado de la ciudad comenzó hace casi veinte años y se espera que continúe durante años.

El nuevo centro de la ciudad fue inaugurado oficialmente en septiembre de 2022. Se estima que el solo traslado de la iglesia costará 500 millones de coronas (US$52 millones) y está financiado por LKAB.

Diseñada por el arquitecto sueco Gustaf Wickman, la imponente estructura, alta 40 metros, es una mezcla de influencias e incluye elementos arquitectónicos inspirados en la población indígena Sami de la región, representados en los bancos.

El exterior neogótico presenta techos inclinados y ventanas a ambos lados, mientras que el interior oscuro muestra elementos del romanticismo nacional y un altar en estilo Art Nouveau. LKAB definió el traslado como "un evento único en la historia mundial". (ANSA).