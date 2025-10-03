Suecia insta a la UE a simplificar las normas de adquisición de drones

Por Jacob Gronholt-Pedersen

COPENHAGUE, 3 oct (Reuters) -

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, pidió a la Unión Europea que simplificara las normas de adquisición de drones, al tiempo que sostenía que la responsabilidad de reforzar las capacidades antidrones debía recaer en cada Estado miembro y no en el bloque en su conjunto.

Los líderes europeos se reunieron esta semana en Copenhague en un escenario de creciente preocupación por las incursiones de drones, expresando su apoyo al refuerzo de las medidas de defensa antidrones en toda la región. Rusia ha negado su responsabilidad en los incidentes.

El mes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso un "", una red de sensores y armas diseñada para detectar, rastrear y neutralizar drones, aunque los detalles sobre costes y aplicación siguen sin estar claros.

"La UE no es una organización de defensa. (...) Cada país tiene que desarrollar estas capacidades y luego tenemos que cooperar muy estrechamente para poder detectar drones", dijo Kristersson a Reuters en una entrevista en Copenhague a última hora del jueves.

Añadió que "la UE tiene un gran potencial para simplificar, por ejemplo, las normas de adquisición". Suecia, sede del fabricante de material de defensa Saab, especializado en tecnología antidrones, ha insistido en que las decisiones sobre el equipamiento de las fuerzas armadas nacionales deben alinearse con los objetivos de la OTAN en lugar de caer bajo la jurisdicción de la UE.

Algunos responsables europeos han acusado a Rusia de intensificar las violaciones del espacio aéreo, aunque Moscú ha negado con frecuencia su responsabilidad en los incidentes. Kristersson señaló que los países de la UE están preparados para actuar con decisión. "No hacemos nada por descuido, pero no dudaremos en utilizar la fuerza necesaria para derribar vehículos o amenazas que violen realmente nuestras (fronteras)", afirmó.

Para reforzar la seguridad en las reuniones de Copenhague, Suecia y otros aliados europeos desplegaron medidas contra los drones. La contribución sueca fue coordinada entre Kristersson y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo. (Información de Jacob Gronholt-Pedersen; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)