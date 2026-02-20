Suecia instalará un sistema de alerta en los teléfonos celulares en caso de ataque aéreo

Suecia instalará este año un sistema de alerta en teléfonos celulares para advertir a la población en caso de ataques aéreos en tiempo de guerra, inspirado en un sistema similar en Ucrania, anunció el viernes la agencia responsable

Suecia ya dispone de un sistema de alerta exterior compuesto de unas 4.500 sirenas instaladas en los techos y otros edificios altos

"Según las experiencias que hemos observado en Ucrania, constatamos que el enemigo, en este caso Rusia, destruiría nuestro sistema de alerta exterior", declaró a la AFP Henrik Larsson, jefe del departamento de protección de la población en la Agencia sueca de defensa civil y resiliencia

Este nuevo sistema, denominado SE Alert, complementaría al existente

En caso de ataque aéreo, los teléfonos celulares conectados a la red de telecomunicaciones sueca emitirían automáticamente mensajes vocales de alerta, alarmas y comenzarían a vibrar, precisó

Ese sistema, que será desplegado en unos seis meses, podría también ser utilizado para enviar alertas en caso de crisis mayor en tiempos de paz, como accidentes nucleares o químicos

La agencia trabaja también con el ejército sueco para desarrollar una aplicación que facilite a los ciudadanos fotografiar fácilmente los drones y señalarlos a las autoridades, dijo Larsson