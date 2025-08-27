Suecia llama a Isak a pesar de estar apartado en el Newcastle

El delantero sueco Alexander Isak figura en la nómina de la selección sueca para los próximos partidos de clasificación al Mundial 2026, desvelada este miércoles, a pesar de estar apartado en su club, el Newcastle.

"Estoy muy feliz porque Alexander Isak quiere formar parte del equipo, es un gran jugador", declaró el seleccionador Jon Dahl Tomasson en un comunicado de la Federación Sueca de Fútbol.

El delantero centro sueco, autor de 23 goles la pasada temporada en la Premier League, se entrena apartado del grupo en el Newcastle, y no disputó el partido del lunes contra el Liverpool.

"La situación en la que se halla no es perfecta (...) pero es un jugador que puede ser decisivo. El Mundial es importante para Alexander Isak", añadió.

Las actuaciones del goleador de 25 años, con contrato hasta 2028 con las ‘Urracas’, han suscitado el interés de grandes clubes como el Liverpool, pero que, sin embargo, no realizó una oferta a la altura de lo esperado por el Newcastle.

Isak emitió un comunicado el 20 de agosto en el que afirmaba: "Cuando se rompen las promesas y se pierde la confianza, la relación no puede continuar".

El 5 de septiembre, Suecia iniciará su campaña de clasificación para el Mundial visitando a Eslovenia, antes de disputar su segundo partido de clasificación en Kosovo, el 8 de septiembre.

Además de Isak, el combinado sueco puede contar con otro acreditado goleador, Viktor Gyökeres, que recaló en el Arsenal luego de dos temporadas excelsas en el Sporting de Lisboa.