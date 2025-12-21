Suecia: Los errores que dejan irresuelto el asesinato de Olof Palme

En 2020, la investigación se cerró: Stig Engstrom fue acusado de disparar al primer ministro como lobo solitario. Sin embargo, esta semana, una revisión de los documentos concluyó que las pruebas eran insuficientes.

"Me complace enormemente que Engstrom haya recibido justicia. El fiscal jefe dictaminó que fue un error acusarlo de asesinato", explicó Jon Jordas, periodista de Estocolmo, autor de uno de los libros más recientes sobre el misterio más extendido de la historia sueca, en una entrevista con ANSA.

Jordas examinó la enorme cantidad de material de investigación, ahora disponible al público gracias al levantamiento del secreto de la investigación preliminar: "Hay millones y millones de documentos", comentó el periodista, quien expresó su decepción por la falta de reapertura del caso por parte de los investigadores. (ANSA).