La selección de Suecia mostrará su apoyo a las jugadoras de la selección española que luchan por cambios en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después denunciar una "discriminación sistemáticas con el femenino", durante el duelo de este viernes con el que inicia la Liga de Naciones en Gotemburgo.

"Han pasado por mucho y es triste que hayan tenido que ser parte de esto, pero es una pelea que vale la pena pelear. Emprenden la lucha por la próxima generación. Esta no es una cuestión deportiva sino una cuestión de toda la sociedad. Estoy orgullosa de ellas y es importante que sientan el apoyo del mundo entero. No debería tener que ser así en 2023. Es hora de cambiar", dijo Kosovare Asllani.

La estrella sueca compareció en rueda de prensa y no dudó en ponerse del lado de las jugadoras españolas, quienes volvieron a reivindicar cambios este jueves, en medio de una convocatoria a la que fueron obligadas pero que aceptaron con el objetivo de avanzar en medio de reuniones con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tanto la ex del Real Madrid como el seleccionador sueco Per Gerhadsson adelantaron que habrá un gesto que demuestre el apoyo de Suecia a las jugadoras españolas, aunque no dieron detalles, en el encuentro que mide a ambas en el Gamla Ullevi.

"Tuvimos una generación anterior que nos abrió el camino. Esto ya lo hemos vivido en Suecia. Queremos un mundo igualitario. Queremos más mujeres y hombres que apoyen a las mujeres en puestos importantes. Todos queremos un mundo igualitario y es muy importante que esta lucha continúe, porque estamos lejos de un mundo igualitario", dijo.

Además, Asllani fue tajante ante el acoso sexual y celebró la valentía de sus compañeras de profesión. "El acoso sexual es un problema social y hay que ponerle fin. El mundo entero les apoya y personalmente me siento orgullosa de que estén firmes y en esta lucha por un futuro mejor", zanjó.