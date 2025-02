Suecia no descarta enviar fuerzas de paz a ucrania, según la radiotelevisión pública

ESTOCOLMO, 17 feb (Reuters) - Suecia no descarta enviar efectivos a Ucrania como parte de cualquier fuerza de mantenimiento de la paz de posguerra, informó el lunes la emisora pública Sveriges Radio, que basa su información en comentarios de la ministra de Asuntos Exteriores del país. Los comentarios del ministro se produjeron después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijera que estaba dispuesto a enviar efectivos británicos a Ucrania para tareas de mantenimiento de la paz, un intento de demostrar a Estados Unidos que los países europeos deberían tener un papel en las conversaciones para poner fin a la guerra. "Ahora debemos negociar primero una paz justa y sostenible que respete el derecho internacional, que respete a Ucrania y que, ante todo, garantice que Rusia no pueda retirarse, hacerse más fuerte y atacar Ucrania u otro país dentro de unos años", dijo en una entrevista la ministra de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard. "Una vez establecida esa paz, tenemos que asegurarnos de que puede mantenerse, y en ese respecto nuestro Gobierno no excluye nada", añadió. El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó a Arabia Saudí antes de las esperadas conversaciones con representantes rusos encaminadas a poner fin a la guerra de casi tres años de Moscú en Ucrania. (Información de Anna Ringstrom; edición de Helen Popper; edición en español de Mireia Merino)

LA NACION