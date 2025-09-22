Suecia perdió ocho de sus glaciares en 2024

Ocho de los 277 glaciares de Suecia se derritieron por completo en 2024 debido al calentamiento global y otros 30 están en peligro, alertó el lunes la directora de la estación de investigación de Tarfala, en el norte del país escandinavo.

Los glaciares extintos "no volverán en lo que nos queda de vida y tampoco si continúa el calentamiento global", declaró a AFP Nina Kirchner.

Kirchner y sus colegas de la estación de Tarfala, ubicada cerca del Kebnekaise, el pico más alto de Suecia, estudian imágenes satelitales de los glaciares del país para hacer un seguimiento de su evolución.

"A principios de 2025, cuando nos sentamos a hacer nuestra revisión de 2024 no pudimos encontrar ocho glaciares en las imágenes satelitales", detalló esta profesora de glaciología.

"Al principio pensamos que habíamos cometido algún error o que se nos había pasado algo por alto", pero tras revisar dos veces los datos, llegaron a la conclusión de que "los ocho glaciares habían desaparecido".

El más grande de los ocho glaciares tenía aproximadamente el tamaño de seis campos de fútbol.

"2024 fue un año extremadamente cálido. El calor carcomió estos glaciares y los hizo desaparecer", dijo Kirchner.

Son los primeros glaciares que desaparecen por completo en Suecia, al menos desde que se introdujeron las imágenes satelitales de alta resolución alrededor del año 2000, explicó la experta.

Según la Organización Meteorológica Mundial, 2024 fue el año más caluroso jamás registrado en el planeta.

El uso masivo de carbón, petróleo y gas fósil para la producción de energía desde la revolución industrial es el principal factor que impulsa el calentamiento global provocado por el ser humano.

