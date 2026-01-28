Suecia planea prohibir los teléfonos móviles en escuelas de primaria y secundaria

Suecia planea prohibir los teléfonos móviles en las escuelas de primaria y secundaria con el fin de garantizar que los niños puedan concentrarse en el aprendizaje en el aula, informó el gobierno el miércoles.

La prohibición implicaría que los alumnos de hasta 15 o 16 años, entreguen sus teléfonos por la mañana y los recuperen al final de la jornada escolar.

"Los estudios muestran que los estudiantes suecos se distraen con las herramientas digitales en el aula en mayor medida que el promedio de los estudiantes de la OCDE", señaló el gobierno en un comunicado.

"Por ello, el gobierno propone una prohibición de los teléfonos móviles durante toda la jornada escolar", indicó.

Alrededor del 80% de las escuelas de primaria y secundaria de Suecia ya cuentan con prohibiciones del uso de teléfonos móviles en el aula, introducidas a discreción de los directores, según la agencia de noticias sueca TT.

Sin embargo, la ministra de Educación, Simona Mohamsson, dijo en una rueda de prensa que era necesaria una prohibición a nivel nacional para garantizar que todas las escuelas sean zonas libres de móviles.

"Reducirá las distracciones en el aula", afirmó, y lo describió como "una victoria tanto para la enseñanza como para la salud mental".

Añadió que la prohibición también podría "ayudar a muchos padres en su lucha en casa" para reducir el tiempo frente a las pantallas.

Mohamsson señaló que los datos muestran que los estudiantes suecos de secundaria pasan una media de casi siete horas al día frente a pantallas, sin incluir el tiempo de pantalla durante el horario escolar.

Si el Parlamento la aprueba, la prohibición entrará en vigor a tiempo para el inicio del trimestre de otoño, en agosto de 2026, y también se aplicará a los centros de cuidado extraescolar.