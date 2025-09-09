Suecia reducirá la edad de responsabilidad penal ante un aumento de menores usados como sicarios

ESTOCOLMO, 9 sep (Reuters) - Suecia rebajará la edad de responsabilidad penal desde los 15 años actuales, anunció el martes el primer ministro, Ulf Kristersson, tras el aumento de casos de bandas criminales que reclutan a menores a través de las redes sociales y los utilizan como sicarios.

El número de menores de 15 años sospechosos de asesinato, complicidad en asesinato o intento de asesinato fue de 93 en los seis primeros meses de 2024, según los últimos datos oficiales, tres veces más que en el mismo periodo del año anterior.

Un investigador nombrado por el gobierno recomendó este año que la edad de responsabilidad penal se rebaje a 14 años en casos de delitos especialmente graves, pero Kristersson no dijo si su Gobierno seguiría esa recomendación.

"Los niños son explotados sin piedad por las redes criminales para cometer delitos graves", dijo en un discurso político anual en la reapertura del Parlamento tras las vacaciones de verano boreal.

"Tanto para proteger a estos niños como a sus víctimas potenciales, el gobierno está tomando medidas enérgicas contra este tipo de explotación cínica", añadió.

Suecia lleva más de una década plagada de tiroteos y explosiones relacionados con el crimen organizado y el aumento de autores jóvenes se hizo evidente a partir de 2023.

A pesar de la preocupación por las bandas criminales en el país nórdico, el número de tiroteos y asesinatos relacionados con bandas disminuyó en 2024 y estos delitos van camino de reducirse de nuevo este año. (Reporte de Anna Ringstrom y Johan Ahlander; Edición de Louise Rasmussen y Helen Popper. Editado en español por Natalia Ramos)