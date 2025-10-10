Suecia reforzará sus defensas contra los drones ante las crecientes amenazas

COPENHAGUE, 10 oct (Reuters) -

Suecia invertirá 3500 millones de coronas suecas (US$367,11 millones) en más sistemas antidrones, según anunció el viernes su ministro de Defensa, aludiendo a la creciente amenaza que suponen las violaciones aéreas.

Una oleada de avistamientos de aviones no tripulados ha sacudido la aviación europea, desatando la preocupación por ataques híbridos que podrían tener como objetivo a los aliados de Ucrania en Europa, aunque Rusia ha negado su implicación.

"Las recientes violaciones y avistamientos de drones nos recuerdan que las amenazas desde el aire son una parte cada vez más importante de la guerra moderna", dijo el ministro de Defensa Pal Jonson en la red social X. "Debemos defendernos de ello".

El miembro nórdico de la OTAN adquirirá sistemas para derribar drones, desplegará drones cazadores para las bases aéreas e instalará sensores de interferencia, entre otras medidas, añadió el ministro.

Suecia gastará 1500 millones de coronas adicionales para mejorar las capacidades de su sistema de aviones de combate JAS 39 Gripen, según informó el Gobierno en un comunicado.

La inversión abarca piezas de repuesto, equipos de misión y materiales de base para reforzar la capacidad de las fuerzas aéreas de operar desde bases aéreas y bases temporales de carretera, dijo.

"Esto refuerza la disponibilidad y resistencia del Gripen en la paz, la crisis y la guerra", dijo Jonson. El JAS 39 Gripen está fabricado por el grupo sueco de defensa Saab.

(US$1 = 9,5339 coronas suecas) (Información de Stine Jacobsen; edición de Terje Solsvik y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)