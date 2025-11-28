Suecia.- Suecia lleva a cabo por primera vez desde 1990 una simulación de seguridad con Casa Real y parlamentarios
Suecia.- Suecia lleva a cabo por primera vez desde 1990 una simulación de seguridad con Casa Real y parlamentarios
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Suecia han llevado a cabo esta semana por primera vez desde el año 1990 un ejercicio de simulación de seguridad ante un posible escenario de guerra en el que ha participado la Casa Real, diputados del Parlamento, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de agencias gubernamentales.
"El ejercicio se ha llevado a cabo por iniciativa del Gobierno. Es importante realizar ejercicios conjuntos, sobre todo considerando la actual situación de seguridad", ha dicho este viernes el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en un comunicado.
El objetivo del ejercicio, que ha contado con la participación del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la princesa heredera Victoria de Suecia, era "fortalecer la colaboración entre los diversos actores", así como "analizar" la situación actual de seguridad en el país.
Como parte de esta iniciativa, se ha convocado una reunión del Consejo Asesor de Exteriores en la que han participado el monarca y la princesa heredera, así como el primer ministro y la titular de Exteriores, Maria Malmer Stenergard, entre otros.
- 1
Detuvieron a la adolescente buscada por asesinar de dos puñaladas a su novio
- 2
La Ciudad aprobó su Presupuesto 2026: el ABL se actualizará solo por inflación
- 3
Aerolíneas Argentinas anuncia que incorporará 18 aviones a su flota
- 4
Giro inesperado en el juicio de YPF: víctimas de terrorismo en EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina