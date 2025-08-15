Suecia: tiroteo entre bandas criminales deja 1 muerto

Medios locales citaron a testigos que afirmaron que al menos una persona recibió un disparo al salir de la mezquita en la ciudad de Orebro, a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo.

La policía declaró en un comunicado que un hombre "de unos 25 años falleció a causa de las heridas sufridas". No se reveló el estado de la segunda persona.

La policía no proporcionó detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias del tiroteo, e instó a la población a mantenerse alejada del lugar, ya que la búsqueda del atacante prosiguió varias horas después del incidente.

"Actualmente, estamos buscando activamente al autor o autores del ataque", aseveró el portavoz policial, Anders Dahlman. "Estamos entrevistando a testigos y realizando nuestras investigaciones técnicas", añadió.

Un testigo declaró a la radiodifusora pública sueca SVT que se encontraba a pocos metros de uno de los hombres baleados.

"Salía de la mezquita. Entonces otro hombre se acercó y disparó cuatro o cinco tiros", manifestó el testigo, cuyo nombre no fue revelado. (ANSA).