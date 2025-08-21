Suecia: Un yihadista sueco recurre la condena a cadena perpetua por matar a un piloto jordano quemado vivo en Siria

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El yihadista sueco Osama Krayem ha recurrido la cadena perpetua a la que un tribunal de Estocolmo le condenó a finales de julio por su participación en el asesinato de un piloto jordano que fue quemado vivo por miembros de Estado Islámico tras haber sido introducido en una jaula en Siria en 2015, en un acto que fue grabado y publicado.

Su equipo legal ha alegado que el Tribunal del Distrito de Estocolmo ha realizado "una evaluación incorrecta de la intención" del acusado, y ha exigido su absolución total. En caso de que no le conceda la absolución plena, ha pedido "una pena menos severa", según su abogada Petra Eklund, tal y como ha recogido la cadena SVT.

El mencionado tribunal falló que Krayen es culpable de un grave crimen de guerra y un delito de terrorismo, remarcando que no se podía "considerar ninguna alternativa a la cadena perpetua", porque el acto implicó "una ejecución brutal y grabada, llevada a cabo con gran crueldad con el fin de difundir el mensaje de Estado Islámico".

Según la investigación, el acusado se encontraba en el lugar de la ejecución, "uniformado y armado", si bien fue otro hombre quien inició el fuego y causó directamente la muerte del piloto. Sin embargo, sus acciones consistieron en custodiar a la víctima antes y durante la ejecución, y llevarlo al lugar donde le prendieron fuego.

El acusado actualmente cumple una pena de prisión en Francia aunque está en Suecia como parte de un acuerdo para llevar a cabo el juicio. Krayem había sido condenado a 30 años de prisión y a cadena perpetua respectivamente por su implicación en los atentados terroristas de París de 2015 y Bruselas en 2016.