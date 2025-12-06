Suecia.- Una carga policial deja 15 detenidos durante una contramanifestación a una marcha neonazi en Suecia

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press)

Al menos 15 personas han resultado detenidas este sábado en Suecia durante una carga policial contra los participantes de una contramanifestación en protesta a una marcha convocada por un simpatizante del llamado Movimiento de Resistencia Nórdico, una organización neonazi.

La marcha ha ocurrido en Salem, muy cerca de la capital, Estocolmo. La ciudad fue escenario entre 2000 y 2010 de concentraciones de extrema derecha para conmemorar el asesinato de un joven de 17 años vinculado al movimiento supremacista blanco el 9 de diciembre de 2000.

La concentración fue decayendo en intensidad pero este sábado los nazis han vuelto a pasear por las calles de Salem; aproximadamente un centenar de participantes que han contado con el permiso de las autoridades suecas al amparo de la libertad de expresión, aunque el primer ministro sueco, Ulf Kirstersson, ha condenado las "aborrecibles creencias" que han caracterizado a la convocatoria.

La contramanifestación de más de 150 personas, por el contrario, no contaba con el permiso de la Policía, que procedió a cargar y a dispersar con gas pimienta a los participantes en repulsa a la marcha neonazi, según ha explicado la portavoz de la Policía, Ola Österling, al diario 'Aftonbladet'.

Kristersson, en su cuenta de X, ha lamentado que "lo que vemos hoy en Salem es una expresión de creencias aborrecibles y una visión terrible de la humanidad" antes de condenar que "el nazismo y el extremismo de derecha no tienen cabida en nuestro país porque van en contra de todo lo que creemos: libertad, igualdad y democracia".

"En Suecia tenemos una amplia libertad de expresión y de manifestación, pero no hay lugar para el antisemitismo ni la xenofobia. Aquí, nadie debería preocuparse por su propia seguridad ni por la de los demás, independientemente de su religión o etnia, de si nació aquí o tiene antecedentes en otras partes del mundo. Eso es innegociable", ha asegurado.