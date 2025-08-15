LA NACION

Suecia: Varios heridos por un tiroteo en una mezquita en el sur de Suecia

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

Varias personas han resultado heridas este viernes en el sur de Suecia por un tiroteo ocurrido en una mezquita de la localidad de Orebro, según ha confirmado la Policía local. El primer aviso del incidente ha ocurrido en torno a las 13.45 y ha motivado el despliegue en el lugar de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, según ha informado la Policía de Orebro en su cuenta de la red social X.

"Hay heridos, pero actualmente desconocemos la magnitud de los daños. Instamos a la población a que no se acerquen al lugar", ha remachado el comunicado policial.

