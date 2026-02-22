Suecia vence a Suiza y gana el oro en curling femenino en los Juegos de Invierno

CORTINA D'AMPEZZO, Italy (AP) — En lo que respecta al curling olímpico, Suecia está justo detrás de Canadá como la nación más exitosa en este deporte.

Y el domingo las suecas vencieron a Suiza para llevarse el oro y cerrar la competencia de la disciplina en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Fue el sexto oro olímpico de Suecia y su decimotercera medalla en total en curling olímpico, solo por detrás de Canadá (siete oros y 14 medallas) en ambas categorías.

Después de sorprender a Canadá, el equipo mejor clasificado, en las semifinales, el equipo de Anna Hasselborg derrotó por 6-5 a la Suiza de Silvana Tirinzoni.

El equipo de Hasselborg, duodécimo del ranking, celebró saltando sobre el hielo con una bandera sueca colocada sobre los hombros.

Canadá venció el sábado a Estados Unidos para quedarse con el bronce.

Suecia también ganó el dobles mixto en Cortina, con Isabella y Rasmus Wranå, el primer equipo de hermanos del país en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

En la competencia masculina, el controvertido equipo de Canadá dejó atrás las acusaciones de trampa y venció a Gran Bretaña para quedarse con el oro.

Los otros integrantes del equipo de Suecia fueron Sara McManus, Agnes Knochenhauer y Sofia Scharback.

Knochenhauer sacó cuatro piedras rojas suizas en el décimo end para preparar el tiro decisivo con la última piedra de Hasselborg.

A los 46 años, Tirinzoni fue la mujer de mayor edad en la competencia. Sumó la plata olímpica a sus cuatro oros en campeonatos mundiales.

