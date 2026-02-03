Suecia y Dinamarca comprarán conjuntamente sistemas de defensa aérea para Ucrania

ESTOCOLMO, 3 feb (Reuters) - Suecia y Dinamarca adquirirán y suministrarán conjuntamente ⁠a Ucrania sistemas ⁠de defensa aérea por valor de 2.600 millones de coronas suecas (290 millones ⁠de dólares) ‌para ​ayudarle a repeler los ataques rusos, según anunciaron ​el martes los ministros de Defensa ‌de ambos países.

Suecia financiará 2.100 ‌millones de coronas ​suecas de la compra de los sistemas de defensa aérea Tridon, desarrollados por BAE Systems Bofors, la filial sueca del grupo de material de defensa, mientras que Dinamarca contribuirá con unos 500 millones de coronas ⁠suecas, según informó el ministro de Defensa sueco, Pal ​Jonson.

"Esto significa que Ucrania puede desarrollar un batallón de defensa aérea si así lo desea", dijo en una rueda de prensa conjunta en Gotemburgo, Suecia, con su homólogo danés, Troels Lund ⁠Poulsen.

"La compra no solo apoya a Ucrania en el ​campo de batalla con más material, sino que también refuerza nuestra capacidad de producción en Suecia", añadió.

Suecia ‍y Dinamarca han sido durante años algunos de los más firmes defensores de Ucrania, proporcionándole apoyo militar y humanitario desde los primeros días de la invasión ​rusa de su país vecino.

(1 dólar = 8,9564 coronas suecas) (Información de Niklas Pollard en Estocolmo y Soren Jeppesen, Louise Rasmussen en ‍Copenhague; edición en español de Paula Villalba)