Suecia/Eritrea.- Suecia dice que un periodista detenido desde hace más de 20 años en Eritrea está vivo

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Suecia ha estimado este viernes que el periodista Dawit Isaak, Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano detenido desde hace más de 20 años en Eritrea sin cargos ni juicio durante el mandato del presidente Isaias Afwerki, está vivo.

"No hemos recibido ninguna evidencia concreta de vida, pero nuestra evaluación basada en los contactos que hemos tenido y la información que hemos recibido es que todavía está vivo", ha explicado la ministra de Exteriores, Maria Malmer Stenergard, en declaraciones a la prensa.

La titular de Exteriores ha mantenido "conversaciones francas" con varios altos cargos del Gobierno eritreo sobre distintos temas, entre ellos el caso de Isaak, en la primera visita de un ministro sueco a Eritrea desde que el país obtuvo su independencia en 1993.

"Dawit Isaak lleva más de 24 años detenido sin juicio en Eritrea. Esto es extremadamente grave y comprendo plenamente la enorme decepción y frustración que sienten sus familiares", ha dicho, agregando que durante sus conversaciones en Eritrea ha reiterado "la importancia de que sea liberado y se reúna" con sus seres queridos.

No obstante, la ministra ha reconocido que no hay un acuerdo con las autoridades de Eritrea al respecto, si bien "hay nuevas energías" en las conversaciones sobre el caso. "Estoy convencida de que un diálogo más amplio creará mejores condiciones para promover los intereses suecos", ha argüido.

Isaak, autor, periodista y dramaturgo, se trasladó en 1987 a Suecia, donde consiguió la ciudadanía y se exilió. Después de que Eritrea consiguiera la independencia, en 1993, regresó a su país natal para convertirse en uno de los fundadores de 'Setit', el primer diario independiente del país.

Según detalla la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), fue arrestado en la capital, Asmara, en septiembre de 2001 junto a otros periodistas y disidentes políticos por criticar presuntamente la ausencia de libertad de expresión en el país, si bien no ha sido acusado nunca formalmente de ningún cargo y lleva retenido desde entonces sin haberse celebrado un juicio.

Las autoridades, señala RSF, han dado diferentes versiones de su caso que van desde acusaciones de espionaje pasando por no haber realizado el servicio militar. Varios rumores aseguraban que murió entre rejas en octubre de 2011.

El periodista --Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2017-- fue liberado por las autoridades en noviembre de 2005, si bien fue detenido nuevamente días después y desde entonces se desconoce su paradero o estado de salud.