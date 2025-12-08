Suecia/Finlandia.- Suecia desplegará equipos militares en el norte de Finlandia para reforzar la seguridad

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Suecia tienen previsto desplegar equipos militares en el norte de Finlandia para reforzar la seguridad en el flanco oriental de la OTAN a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace ya casi cuatro años. El comandante de las Fuerzas Armadas suecas, Michael Carlen, ha indicado que esta medida se enmarcará en un aumento de la cooperación entre las partes en materia de defensa y ha matizado que estos despliegues se harán de acuerdo a las "necesidades" existentes sobre el terreno. Así, ha explicado que las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la OTAN cuentan con entre 500 y 800 militares, una cifra que, en caso necesario, puede aumentar hasta los 5.000 efectivos, según informaciones recogidas por la emisora de radio Yle. Las autoridades suecas han apuntado a la posibilidad de realizar un pequeño despliegue de personas que se desplace hasta Finlandia de forma permanente. Todo apunta a que este contingente estaría estacionado en la ciudad de Rovaniemi. El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha reclamado en el pasado la "solidaridad" de todos los socios de la Unión Europea para defender el flanco oriental ante la amenaza "híbrida" de Rusia —tras las últimas incursiones de drones y cazas rusos en el espacio aéreo de varios Estados miembro—. "No es sólo un asunto de países fronterizos. Es también un asunto para toda Europa", dijo el pasado mes de octubre a su llegada a una cumbre informal de jefes de Estado en Dinamarca.