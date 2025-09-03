¿Sueñas con un récord Guinness? Así puedes lograrlo

NUEVA YORK (AP) — Ser el piloto más joven en ganar un Campeonato Mundial de Fórmula Uno es realmente difícil. O tener la mayor cantidad de ascensos al Monte Everest. Pero ¿qué tal aplastar la mayor cantidad de latas de refresco con los pies en un minuto?

Guinness World Records celebra su 70 aniversario ofreciendo a la gente común una forma de entrar en una de las listas de sus famosos logros mediante algunos posibles títulos no reclamados. Para ello, presenta un cuestionario en línea que ayudará a los lectores a igualar diferentes tipos de personalidad con posibles récords.

¿Te mantienes calmado y te tomas tu tiempo? ¿O prefieres hacerlo todo rápidamente? Las respuestas a cinco preguntas como esas que puedes encontrar en línea conducen a opciones de récords mundiales que puedes intentar, como la mayor cantidad de huevos apilados en un minuto o la mayor distancia en un lanzamiento de botella.

También hay una lista de 70 títulos no reclamados, como el menor tiempo para preparar un burrito, el maratón más largo tocando la guitarra aérea y la mayor cantidad de anchoas consumidas en un minuto. Están ordenados por categorías: velocidad, poder, precisión, pasión, paciencia, una para menores de 16 años y otra con un amigo o mascota, como la mayor cantidad de objetos atrapados por un gato en un minuto.

“Estoy completamente de acuerdo en que todos somos increíbles a nuestra manera, solo es cuestión de descubrir qué es eso y celebrarlo”, afirmó Craig Glenday, editor en jefe. “Quiero ver chicos en el mismo libro que Usain Bolt”.

Todo comenzó con una disputa en un pub

Publicado por primera vez en 1955, el anuario, concebido inicialmente para resolver discusiones en pubs, se convirtió en un fenómeno internacional, vendiendo 155 millones de copias en más de 40 idiomas. La publicación en sí está catalogada como el libro con derechos de autor más vendido del mundo.

Comenzó cuando Sir Hugh Beaver, entonces director general de la cervecería Guinness, fue invitado a cazar aves en Irlanda. Él y sus compañeros pronto comenzaron a discutir sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa. No había una manera rápida de resolver la disputa.

Beaver ideó un folleto que pudiera venderse en los pubs junto con barriles de cerveza Guinness. Pidió a los gemelos Norris y Ross McWhirter, que eran investigadores de hechos, que compilaran algo que fuera diferente de las enciclopedias de la época, que eran áridas y muy académicas.

Glenday ha estado a cargo de los libros desde el 50 aniversario y ha democratizado el registro de récords, abriendo entradas para cosas como la mayor cantidad de suéteres usados y el eructo más estruendoso. Cree que esforzarse por alcanzar metas es algo innato en los humanos.

“Cuanto más abierto y libre sea para que todos lo intenten, creo que más nos beneficiamos colectivamente”, dice. “No es como si hubiera un pedazo de pastel que se va a comer y se acabó.

Podemos seguir añadiendo y añadiendo”.

“Oficialmente asombroso”

A diferencia de los Juegos Olímpicos, que deciden qué es y qué no es un deporte adecuado, Guinness World Records abraza todo tipo de logros, siempre que sean significativos, interesantes y se haya hecho un esfuerzo. “De lo contrario, es oficial, pero no asombroso. Y tenemos que ser oficialmente asombrosos”, dice.

Guinness World Records es donde encontrarás a Ashrita Furman, de la ciudad de Nueva York, quien saltó los 1899 escalones de la Torre CN en Ontario, Canadá, en un palo saltarín en un tiempo récord de 57 minutos y 51 segundos.

“Es un verdadero atleta”, dice Glenday. “¿Quién más celebra a estas personas, les da crédito y valida su característica asombrosa? Nadie, aparte de nosotros. Así que puedo ver por qué después de 70 años seguimos siendo relevantes”.

A aquellos críticos que dicen que Glenday se equivoca al elevar, por ejemplo, al poseedor del récord mundial de salto de altura masculino en las mismas páginas que la persona que tardó menos tiempo en empujar una naranja por una milla usando solo su nariz, él no está de acuerdo. Ambos requieren concentración, entrenamiento y dedicación.

“Para mí, es la misma disciplina, la misma mentalidad. Es solo que la sociedad ha sido programada para pensar que una cosa es más impresionante que la otra”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.