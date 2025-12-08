Sueño de Hamilton con Ferrari se convierte en una pesadilla en su primera temporada

PARÍS (AP) — El sueño de Lewis Hamilton al mudarse a Ferrari resultó terminó siendo una pesadilla en su primera temporada.

El británico de 40 años buscaba su octavo título de la Fórmula 1, pero fracasó estrepitosamente y ni siquiera logró subir al podio en un Gran Premio en toda la campaña.

Las cosas se volvieron tan frustrantes que en un momento Hamilton sugirió que Ferrari debería reemplazarlo con otro piloto.

El piloto australiano Jack Brabham tenía 40 años cuando ganó el título de F1 en 1966, pero Hamilton quedó muy lejos de igualar esa hazaña.

Hamilton ganó la carrera de sprint de formato corto en China en marzo, pero su mejor posición en los 24 grandes premios de la temporada fue un cuarto lugar. No logró ninguna pole y se ubicó en un decepcionante sexto lugar en la clasificación general de la F1, a una considerable distancia de 86 puntos detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, quinto.

En general, la ex estrella de Mercedes ha ganado apenas dos carreras de F1 en las últimas cuatro temporadas.

Esta campaña su frustración se hizo evidente por momentos con breves intercambios por radio con el ingeniero de carreras de Ferrari, Ricciardo Adami. Hamilton le dijo sarcásticamente que "se tomara un descanso para tomar té" durante el GP de Miami en mayo.

Confianza sacudida

“Soy un inútil, absolutamente inútil”, dijo Hamilton a la emisora británica Sky Sports después de una decepcionante sesión de clasificación en el GP de Hungría a principios de agosto. “El equipo no tiene problema. Has visto que (Leclerc) está en la pole. Así que probablemente necesiten cambiar de piloto”.

Unas semanas después, sonaba más optimista.

“Realmente quiero concentrarme en volver a disfrutar”, dijo Hamilton. “Me uní al equipo con el que siempre soñé conducir”.

Pero Hamilton continuó hundiéndose más. Cometió errores poco comunes para un piloto que posee récords de la F1, con 105 victorias y 104 pole positions.

Fue eliminado de la Q1 en las últimas tres carreras y no logró clasificarse entre los 10 primeros en cuatro carreras consecutivas.

También se estrelló en la tercera práctica del Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada el fin de semana pasado, debido a un error del piloto. Perdió el control de la parte trasera del coche y se deslizó contra las barreras.

“No tengo palabras para describir el sentimiento que tengo por dentro", dijo Hamilton el sábado después del accidente. “Una cantidad insoportable de ira y rabia”.

Problemas de clasificación

Los problemas de clasificación persistieron.

En julio, se clasificó en el 16.º puesto en el GP de Bélgica después de que su mejor tiempo de vuelta fuera anulado por salirse de la pista. Un día antes fue 18.º en la clasificación para el sprint tras un trompo.

Sin embargo, a principios de esa misma semana, Hamilton había hablado con determinación y autoridad. Describió haber mantenido conversaciones "cruciales" con los líderes de Ferrari para exigir mejoras.

“He estado en varias reuniones con John (Elkann, presidente de Ferrari), Benedetto (Vigna, CEO) y Fred (Frédéric Vasseur, director del equipo)”, dijo Hamilton en Spa-Francorchamps.

Hamilton incluso compiló un “documento completo para el equipo” durante el receso de mitad de temporada, detallando “ajustes estructurales que necesitamos hacer” y “problemas que tengo con este coche”.

Todo este aporte hizo poca diferencia en la pista.

Hamilton terminó séptimo en Spa, 12.º en Hungría y no terminó la siguiente carrera en los Países Bajos.

No pudo completar la carrera en Brasil el mes pasado, seguido de un octavo, 12.º y octavo lugar para terminar la temporada.

Hamilton calificó el fin de semana en Sao Paulo como una “pesadilla” mientras que Leclerc no estaba “contento” con su auto “muy lento”.

Leclerc tampoco ganó esta temporada. Pero el piloto de Mónaco venció a Hamilton por 7-0 en podios y quedó muy por delante en la clasificación.

Último en Las Vegas

Después del GP de Brasil, un Elkann preocupado les dijo a ambos pilotos que “se concentraran en conducir y hablaran menos”.

En el siguiente premio, Hamilton registró su peor actuación en una clasificación al quedar último.

“Me siento terrible. Terrible”, dijo Hamilton.

Después del GP de Abu Dhabi, donde su compatriota británico Lando Norris se adjudicó su primer título de F1, Hamilton prometió seguir luchando.

“Ha sido una temporada difícil, pero la amabilidad y el arduo trabajo de todos en Ferrari significan mucho para mí”, dijo Hamilton. “Estoy con el equipo y sé que tenemos mejores tiempos por delante”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes