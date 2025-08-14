Sueños de título y redención: equipos de la Premier League se preparan para la nueva campaña

Por Lori Ewing

MANCHESTER, Inglaterra, 14 ago (Reuters) - Recién conquistado el título, el Liverpool inicia el viernes la nueva temporada de la Premier League como el equipo a batir, ya que los Reds han pasado del caos de alto octanaje de Juergen Klopp a un estilo más comedido basado en la posesión bajo la batuta de Arne Slot.

El Liverpool recibe al Bournemouth en el partido inaugural de la temporada, en una noche emotiva en Anfield tras la muerte del delantero Diogo Jota en un accidente de tráfico el 3 de julio.

El Liverpool, que se proclamó campeón de liga el año pasado a falta de cuatro jornadas para el final, ha tenido un verano audaz y ambicioso, con los fichajes de Florian Wirtz y Hugo Ekitike, que encabezan un ataque renovado que promete ser uno de los más explosivos de la liga. Además, ha reforzado el lateral con Jeremie Frimpong y Milos Kerkez.

Mohamed Salah y Virgil van Dijk siguen siendo los pilares centrales.

La pregunta clave es: ¿podrá la nueva defensa del Liverpool mantenerse firme para repetir título?

Slot se muestra prudentemente optimista.

"La razón de que sea tan difícil es que hay muchos competidores que también pueden ganar la liga aquí", dijo el jueves. "Ganarla una vez ya es muy, muy especial. Es increíble si eres capaz de hacerlo (dos veces) en esta liga. Este año probablemente será más difícil que antes".

El Bournemouth terminó noveno la temporada pasada. El Manchester City viaja a Wolverhampton el sábado, mientras Pep Guardiola intenta devolver a su renovado equipo la gloria de antaño, tras la decepción del tercer puesto del curso pasado.

Rodri, cuya ausencia la temporada pasada debido a una grave lesión de rodilla contribuyó a la mala campaña del City, se enfrenta a una carrera para estar en forma para su primer partido después de lesionarse durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

El ganador del Balón de Oro ha vuelto a los entrenamientos, pero Guardiola ha dicho que no estará "realmente, realmente en forma" hasta después del parón internacional de septiembre.

La temporada pasada, el City terminó a 13 puntos del Liverpool.

El Wolves fue 16°.

El Arsenal, eterno aspirante al campeonato y sublíder en tres temporadas consecutivas, viaja el domingo a Old Trafford para enfrentarse al Manchester United en un choque muy esperado entre dos equipos renovados.

Desesperados por romper el ciclo del segundo puesto, los Gunners añadieron calidad y profundidad al fichar a Martin Zubimendi y Christian Norgaard para reforzar el centro del campo, y a Viktor Gyökeres para ayudar a resolver su viejo problema con la delantera.

La defensa del Arsenal sigue siendo de élite, y se pondrá a prueba contra la flamante delantera del United, formada por Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

Tras su desastroso 15º puesto de la temporada pasada bajo la batuta de su nuevo técnico, Rubén Amorim, el United se encuentra en plena fase de reconstrucción.

Las expectativas son altas, pero la paciencia se agota.

Los Diablos Rojos aspiran a terminar entre los cuatro primeros y regresar a Europa. Pero el United sigue siendo un comodín. La gran pregunta es: ¿podrá Amorim convertir rápidamente su nueva plantilla en una fuerza competitiva, o será ésta otra frustrante temporada de transición?

El Sunderland recibe al West Ham United, el Burnley visita al Tottenham Hotspur el sábado y el Leeds United recibe al Everton el lunes. (Reporte de Lori Ewing en Manchester, Inglaterra; edición de Pritha Sarkar. Editado en español por Natalia Ramos)