¿suficiente para una segunda parte?: "dune" recauda 40 millones de dólares en debut en norteamérica

Por Rebecca Rubin

LOS ÁNGELES, 24 oct (Variety.com) - "Dune", la nueva adaptación de la epopeya de ciencia ficción de Frank Herbert, se estrenó con una recaudación de 40,1 millones de dólares en la taquilla norteamericana, un comienzo respetable si se tienen en cuenta los tiempos pandémicos y el debut poco convencional en salas de cine.

Además de presentarse en 4.125 salas de cine nacionales, "Dune" -como todas las películas de Warner Bros en 2021- se estrenó simultáneamente en HBO Max, lo que podría haber reducido una parte de la venta total de entradas.

En un hito para el estudio, "Dune" obtuvo el mayor recuento de tres días para Warner Bros desde que la compañía comenzó su estrategia de días y fechas en HBO Max. "Godzilla vs. Kong", que anotó un récord en plena pandemia de 31 millones de dólares en abril, ostentaba anteriormente la marca.

En los meses intermedios, películas anticipadas como "The Suicide Squad", la comedia deportiva de LeBron James "Space Jam: A New Legacy" y la adaptación musical de "In the Heights" no cumplieron con las expectativas de taquilla mientras se ofrecían simultáneamente en HBO Max.

"Estoy sonriendo", dijo el domingo por la mañana el presidente de distribución nacional de Warner Bros., Jeff Goldstein. "Los expositores están encantados. La mejor parte es que a los fans les encanta lo que ven. Les encanta la experiencia de la pantalla grande. Ha sido un fin de semana ganador para los amantes del cine".

Dirigida por el nominado al Oscar Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049" y "Arrival") y protagonizada por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac y Josh Brolin, "Dune" es el primer capítulo de una prevista saga de dos partes.

Villeneuve y el elenco de la película han dicho que les gustaría continuar en el reparto para completar la historia sobre dinastías políticas en guerra que riñen por el vital acceso a los recursos del planeta.

La pregunta ahora es: ¿la recaudación en el debut en salas será suficiente para justificar una segunda parte? Dado el elevado presupuestp de 165 millones de dólares de la película, incluidos los millones gastados para comercializarla, no está claro si los ingresos de taquilla por sí solos serán suficientes para garantizar un regreso a la tierra desértica de Arakis.

En ese caso, "Dune" tendrá que funcionar muy bien en HBO Max para convencer al estudio de que debería inyectar otros 165 millones de dólares para completar la superproducción.

Legendary Pictures co-financió "Dune" además de producir y rodar la cinta.

En una entrevista con Variety esta semana, la presidenta de WarnerMedia, Ann Sarnoff, dijo que los planes para la secuela se basarán en "la totalidad de lo que 'Dune' puede hacer por la compañía, incluida HBO Max".

Añadió: "La historia en sí misma está lista para una secuela. La producción es tan asombrosa y la narración es tan convincente que no se juzgará solo por la taquilla".

Los ávidos fanáticos de la novela original de Herbert de 1965 quisieron ver a "Dune" en grandes pantallas, con formatos premium como Imax, Dolby y 4DX que representan el 50% de las ventas de entradas nacionales a cines. (Editado en español por Marion Giraldo)