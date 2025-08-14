Sugano logra su décima victoria y Orioles se imponen 5-3 a Marineros tras larga demora por lluvia

BALTIMORE (AP) — El novato Tomoyuki Sugano logró su décima victoria al trabajar cinco episodios y un tercio con eficacia antes de una larga demora por lluvia, y los Orioles de Baltimore se impusieron el jueves 5-3 a los Marineros de Seattle.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un jonrón por Seattle, que ha perdido juegos consecutivos después de ganar ocho seguidos. Los Marineros (67-55) cayeron a un juego y medio de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana.

Cal Raleigh, receptor que lidera las mayores con 45 jonrones, estuvo fuera de la alineación titular de Seattle apenas por quinta vez esta temporada. Caminó como bateador emergente en el noveno capítulo.

Sugano (10-5) ganó aperturas consecutivas por primera vez. El japonés de 35 años efectuó 81 lanzamientos y fue retirado después de la demora de dos horas y 18 minutos.

Rodríguez conectó el cuarto lanzamiento del relevista Rico García después de que se reanudó el juego. Envió la bola hacia las gradas entre el bosque derecho y el central, un batazo de dos carreras que acercó a los Marineros a 5-2.

Dietrich Enns permitió un rodado impulsor del cubano-mexicano Randy Arozarena con un out en el noveno capítulo, pero retiró a Josh Naylor con un solo lanzamiento para lograr su primer salvamento desde el 20 de septiembre de 2021.

Los Orioles tomaron la delantera contra Logan Evans (6-5) en la cuarta entrada. Jordan Westburg anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Evans con dos outs, y Ryan Mountcastle se movió de primera a tercera en la misma jugada cuando Evans no pudo atrapar el tiro del receptor Mitch Garver.

Después de que Daniel Johnson negoció un boleto, Mountcastle anotó cuando él y Johnson ejecutaron un doble robo. Johnson llegó a home con un sencillo impulsor de Jeremiah Jackson.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 4-0 con una empujada. Los dominicanos Rodríguez de 3-1 con una anotada y dos impulsadas, Jorge Polanco de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 4-1.