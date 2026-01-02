Suiza aborda la dolorosa tarea de identificar a las víctimas del incendio de un bar

Por Dave Graham y Emma Farge

CRANS-MONTANA, Suiza, 2 ene (Reuters) - Los investigadores emprendieron el viernes la dolorosa tarea de identificar los cadáveres calcinados en el incendio que arrasó un bar abarrotado en Suiza y mató a unas 40 personas en una fiesta de víspera de Año Nuevo en la estación de esquí de Crans-Montana

Emanuele Galeppini, un golfista internacional italiano de 16 años que vivía en Dubái, fue la primera víctima identificada públicamente

Las quemaduras sufridas por la mayoría de los jóvenes que se encontraban en el bar Le Constellation eran tan graves que, según las autoridades suizas, podrían pasar días antes de que se identifique a todos los fallecidos en el incendio, en el que también resultaron heridas más de 100 personas, muchas de ellas de gravedad

Los padres de los jóvenes desaparecidos pidieron noticias de sus seres queridos, mientras las embajadas extranjeras se apresuraban a averiguar si sus ciudadanos se encontraban entre las víctimas de una de las peores tragedias ocurridas en la Suiza moderna

BÚSQUEDA DESESPERADA

"Llevo 30 horas buscando a mi hijo. La espera es insoportable", dijo Laetitia, la madre de Arthur, de 16 años, a BFM TV, y añadió que estaba desesperada por saber si estaba vivo o muerto, y dónde

"Si está en el hospital, no sé en qué hospital está. Si está en la morgue, no sé en qué morgue está. Si mi hijo está vivo, está solo en el hospital y no puedo estar a su lado"

Las autoridades han advertido que identificar a las víctimas o establecer un número definitivo de muertos llevaría tiempo porque muchos de los cadáveres estaban muy quemados. "Hay que hacer todo este trabajo porque la información es tan terrible y sensible que no se puede decir nada a las familias a menos que estemos 100% seguros", dijo Mathias Reynard, jefe de Gobierno del cantón de Valais. Expertos usan muestras dentales y de ADN para identificar a las víctimas

La Federación Italiana de Golf, que mencionó al joven golfista italiano como víctima, declaró que "lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven deportista que llevaba consigo pasión y valores genuinos"

LA CAUSA, BAJO INVESTIGACIÓN Los cadáveres de los fallecidos ya fueron retirados del bar, informó a Reuters un funcionario suizo. La policía seguía en el lugar para continuar investigando la causa de la tragedia, que según autoridades suizas fue un incendio y no un atentado

Algunos relatos de supervivientes e imágenes difundidas en las redes sociales sugerían que el techo del sótano del bar podría haberse incendiado cuando velas brillantes se acercaron demasiado

Axel, que estaba en el sótano donde se inició el incendio, dijo a periodistas que no sabía cómo había conseguido salir "milagrosamente"

Dio la vuelta a una mesa y se escondió detrás de ella para protegerse del fuego, antes de subir las escaleras. "No podíamos ver nada, estaba medio ahogado", dijo. Utilizó una mesa, y luego sus pies, para romper una ventana y salir, evitando lo que dijo era una única puerta demasiado estrecha para las muchas personas que intentaban escapar

ITALIANOS Y FRANCESES ENTRE LOS DESAPARECIDOS

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que se encontraba en Suiza, dijo que solo tres de las personas atendidas en el hospital por heridas estaban aún por identificar. Dijo que 13 italianos estaban hospitalizados y seis registrados como desaparecidos

"En cuanto a la investigación, el fiscal jefe (de Suiza) me dijo que ya se han realizado decenas de interrogatorios. El objetivo es determinar dónde están las responsabilidades por esta inmensa tragedia", dijo Tajani

"Algo faltó, algo no funcionó, pero corresponderá a la justicia llevar a cabo la investigación y determinar las responsabilidades"

El diario francés Le Midi Libre dijo que una mujer francesa había sido identificada entre los fallecidos en el incendio. El ministerio de Asuntos Exteriores francés no quiso hacer comentarios

Las autoridades suizas han dicho que murieron unas 40 personas, pero Italia ha cifrado en 47 el número de víctimas mortales, basándose en información de las autoridades suizas

Varios de los heridos graves estaban siendo atendidos en hospitales de países vecinos, entre ellos Francia y Alemania

PODRÍAMOS HABER SIDO NOSOTROS Los visitantes y residentes de Crans-Montana, un lugar muy popular no solo entre los esquiadores, sino también entre los golfistas, se quedaron atónitos ante la tragedia

Decenas de personas dejaron flores o encendieron velas en un altar improvisado en lo alto de la carretera que lleva al bar, que la policía había acordonado. Algunos lloraban, otros se abrazaban en silencio

"Podríamos haber sido nosotros", dijo Emma, una ginebrina de 18 años, fuera del bar acordonado. "Había una cola enorme, así que decidimos no entrar", dijo. "Veo a los desaparecidos y es toda gente de nuestra edad"

Elisa Sousa, de 17 años, dijo que tenía que estar allí, pero que acabó pasando la noche en una reunión familiar en su lugar

"Y sinceramente, tendré que dar cien veces las gracias a mi madre por no dejarme ir", dijo en la vigilia por las víctimas. "Porque sabe Dios dónde estaría ahora"

(Reporte de Dave Graham y Emma Farge; información adicional de Christine Chen; edición de Alistair Bell y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba y Natalia Ramos)