Suiza aborda la dolorosa tarea de identificar a las víctimas del mortífero incendio de un bar

Por Dave Graham y Emma Farge

CRANS-MONTANA, Suiza, 2 ene (Reuters) - Los investigadores emprendieron el viernes la dolorosa tarea de identificar los cadáveres calcinados en el incendio que arrasó un bar abarrotado y causó la muerte de unas 40 personas en una fiesta de Nochevieja en la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana.

Las quemaduras sufridas por quienes se encontraban en el bar Le Constellation, en su mayoría jóvenes, eran tan graves que las autoridades suizas dijeron que podrían pasar días antes de que se diera el nombre de todas las víctimas del incendio, en el que también resultaron heridas más de 100 personas, muchas de ellas de gravedad.

Los padres de los jóvenes desaparecidos buscan noticias de sus seres queridos, mientras las embajadas extranjeras se apresuraban a averiguar si sus ciudadanos se encontraban entre las víctimas de una de las peores tragedias ocurridas en la Suiza moderna.

"El primer objetivo es poner nombre a todos los cadáveres", dijo en rueda de prensa el jueves por la tarde el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Feraud. Esto, dijo, podría llevar días.

Mathias Reynard, jefe de gobierno del cantón de Valais, dijo que los expertos estaban utilizando muestras dentales y de ADN para esta tarea.

"Hay que hacer todo este trabajo porque la información es tan terrible y sensible que no se puede decir nada a las familias a menos que estemos seguros al cien por cien", dijo.

Italia y Francia se encuentran entre los países que han dicho que algunos de sus ciudadanos están desaparecidos y el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, visitará Crans-Montana el viernes, dijo el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado.

Australia también ha informado de que uno de sus ciudadanos ha resultado herido.

Las autoridades suizas han dicho que murieron unas 40 personas, pero Italia ha cifrado en 47 el número de víctimas mortales, basándose en la información facilitada por las autoridades suizas.

Los 112 heridos, salvo cinco, ya han sido identificados, según Cornado. Seis italianos siguen desaparecidos y 13 hospitalizados, añadió. Tres italianos fueron repatriados el jueves y otros tres lo serán el viernes.

Las autoridades han advertido de que se tardará en dar un nombre a las víctimas o establecer un número definitivo de muertos, ya que muchos de los cadáveres están muy quemados.

SE INVESTIGA LA CAUSA

La causa del incendio no está clara. Las autoridades suizas dijeron que parecía tratarse de un accidente y no de un ataque. Algunos testimonios de supervivientes e imágenes difundidas en redes sociales parecían señalar que el techo del sótano del bar pudo incendiarse al acercarse demasiado unas bengalas.

Los residentes de Crans-Montana, que se distingue no solo por ser un destino popular para los esquiadores, sino también para los golfistas, quedaron atónitos. Muchos conocían a las víctimas y algunos dijeron que habían tenido suerte de no haber estado allí.

Cientos de personas permanecen en silencio cerca del lugar de los hechos y acuden a presentar sus respetos a las víctimas el jueves por la noche. Suiza también ha ordenado que la bandera nacional ondee a media asta durante cinco días en señal de luto.

"Uno cree que está a salvo aquí, pero esto puede ocurrir en cualquier parte. Era gente como nosotros", dijo Piermarco Pani, un joven de 18 años que, como muchos otros en la ciudad, conocía bien el bar.

Decenas de personas dejaban flores o encendían velas en un altar improvisado en lo alto de la carretera que lleva al bar y que la policía había acordonado. Algunos lloraban, otros se abrazaban en silencio.

Detrás del cordón, los cuerpos de algunas víctimas aún yacían en el bar, dijo la policía, que se comprometió a trabajar día y noche para identificar a todos los que sucumbieron al fuego.

Kean Sarbach, de 17 años, dijo que había hablado con cuatro personas que escaparon del bar, algunas con quemaduras, y que le habían dicho que las llamas se habían propagado muy rápidamente.

Elisa Sousa, de 17 años, dijo que iba a estar allí, pero que acabó pasando la noche en una reunión familiar.

"Y sinceramente, tendré que dar cien veces las gracias a mi madre por no haberme dejado ir", dijo en la vigilia por las víctimas. "Porque sabe Dios dónde estaría ahora".

