Suiza abre instrucción penal contra gerentes del bar incendiado en Año Nuevo

Las autoridades suizas anunciaron este sábado la apertura de una instrucción penal contra dos gerentes del bar incendiado en Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó 40 muertos y 119 heridos.

Los gerentes, de nacionalidad francesa, "están acusados de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia", indicaron en un comunicado la policía y la oficina de la fiscal general del cantón de Valais, sin hacer mención de un arresto provisorio.

Al término de esta instrucción, el ministerio público decidirá si archiva el caso o emite un escrito de acusación.

Esta investigación "se abrió porque tenemos sospechas, pero mientras no haya una condena, prevalece la presunción de inocencia", precisó ante la prensa la fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud.

Los propietarios del bar Le Constellation son una pareja de franceses, Jacques y Jessica Moretti.

Dueños de cuatro bares y restaurantes en Crans-Montana y sus alrededores, fueron interrogados al inicio de la investigación "en calidad de personas llamadas a proporcionar información", había indicado la fiscal el viernes.

Ésta precisó que, según los primeros elementos de la investigación, el fuego se habría iniciado "por las velas encendidas o los fuegos de Bengala que se colocaron sobre las botellas de champán", cuyas llamas habrían incendiado el techo del sótano del establecimiento.

Además del uso de estas velas, los investigadores están analizando los accesos al sótano y la espuma —un aislante acústico— que cubre ese espacio del bar, la cual parece haberse incendiado rápidamente según videos que circulan en redes sociales.

"La investigación determinará si esta espuma cumple con las normas", declaró el viernes Pilloud.