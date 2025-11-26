LA NACION

Suiza aumenta la ayuda a Gaza en apoyo al plan de paz de EEUU

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Irán; Israel; guerra en Medio Oriente; mundo
Suiza aumenta la ayuda a Gaza en apoyo al plan de paz de EEUUMAYA LEVIN - AFP

ZÚRICH, 26 nov (Reuters) - El Gobierno suizo anunció el miércoles que destinará 23 millones de francos suizos (US$28,5 millones) a apoyar el plan de paz de Estados Unidos para Gaza, con lo que su contribución humanitaria total a la zona ascenderá a 150 millones de francos desde octubre de 2023.

El Consejo Federal suizo dijo que 17,5 millones de francos se destinarían a ayuda humanitaria para Gaza y las necesidades de los niños, y otros 5,5 millones de francos al fortalecimiento de las instituciones palestinas, principalmente a través de la Autoridad Palestina.

El Consejo Federal afirmó que, a pesar del aumento de la ayuda tras el alto el fuego del 10 de octubre, las necesidades sobre el terreno en Gaza siguen siendo "inmensas", y señaló que las persistentes restricciones continúan limitando el acceso de la población a los bienes esenciales.

(US$1 = 0,8065 francos suizos) (Reporte de Dave Graham, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. Avanzan las obras del parque acuático más grande del país, con 30 toboganes y más de 50 atracciones
    1

    Córdoba: avanzan las obras del parque acuático más grande del país, con 30 toboganes y más de 50 atracciones

  2. Misteriosa muerte de una joven en un pool: aseguran que convulsionó, pero su familia denuncia que la mataron a golpes
    2

    Misteriosa muerte de una joven en un pool: aseguran que convulsionó, pero su familia denuncia que la mataron a golpes

  3. Se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
    3

    Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio

  4. Dos corredores al Sur, 1800 kilómetros con peaje más caro y sólo 72 de nuevas autopistas
    4

    Las concesiones de rutas: dos corredores al Sur, 1800 kilómetros con peaje más caro y solo 72 de nuevas autopistas

Cargando banners ...